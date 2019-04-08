В Литве задержали экс-посла страны в России

Фото: Римантас Шидлаускас (delfi.lt)

Шидлаускаса задержали в рамках досудебного расследования о "вероятной торговле влиянием"

Сотрудники Вильнюсского управления Службы спецрасследований Литвы задержали бывшего посла Литвы в России Римантаса Шидлаускаса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

Как утверждают в ведомстве, Шидлаускаса задержали в рамках досудебного расследования о "вероятной торговле влиянием". Есть подозрения, что за взятку Шидлаускас пообещал, пользуясь своей прежней долголетней работой на дипломатической службе, повлиять на определенных лиц с тем, чтобы россиянину была выдана виза шенгенского государства.

По всей вероятности, речь идет о совладельце "Нового промышленного банка" Рината Насирова.

Римантас Шидлаускас был послом Литвы в России с 2002 по 2008 года. С 2009 года по настоящее время он является генеральным директором Литовской ассоциации палат торговли, промышленности и ремесел.

"Новый промышленный банк" был лишен лицензии в августе 2018 года. Центробанк Литвы признал, что это финансовое учреждение участвовала в сомнительных операциях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Литве приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля. Как сообщалось, Шешель собирал данные о военных кораблях НАТО.

Кроме того, в Литве двое бывших сотрудников авиабазы ​​в Шауляе, которая подчиняется Военно-воздушным силам страны, шпионили в пользу Российской Федерации.