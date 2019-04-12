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МЗС Литви вручив Росії ноту протесту

Новини » Політика    12.04.2019 - 16:32
МЗС Литви вручив Росії ноту протесту
Фото: глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Ноту передали представнику посольства Росії у Вільнюсі

МЗС Литви вручив російській стороні ноту протесту через погрози, що надійшли на адресу співробітників литовського посольства в Москві і членам їх сімей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Литви.

Ноту передали представнику посольства Росії у Вільнюсі.

"31 березня в посольство Литви в Москві надійшов лист з погрозами та закликом до співробітників посольства та членів їх сімей протягом місяця покинути Москву, пов'язане з винесенням Вильнюсским окружним судом обвинувального вироку у "справі 13 січня", - повідомив МЗС Литви.

Повідомляється, що лист підписаний організацією "Ветерани Росії", яка об'єднує ветеранів спецслужб.

Міністерство закордонних справ Литви оголосило у четвер, 11 квітня, що посол країни в Росії Ремігіюс Мотузас буде відкликаний для консультацій після погроз.

Раніше співробітники Вільнюського управління Служби спецрозслідувань Литви затримали колишнього посла Литви в Росії Рімантаса Шидлаускаса. Також у Литві засудили до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля.

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