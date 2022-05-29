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МИД Литвы о создании союза против России: сейчас нужно укреплять уже существующие альянсы

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Вильнюс, Воскресенье 29 мая 2022 09:19
МИД Литвы о создании союза против России: сейчас нужно укреплять уже существующие альянсы Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter com nexta tv)
Автор: Валерия Полищук

Литва пока не получала конкретных предложений о том, какой проект европейского альянса против России предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако сейчас актуально укреплять уже существующие союзы.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Все же (нужно - ред.) усилить НАТО, решать стоящие перед нами дилеммы, например, вето Турции, не закрывать дверь, не отказывать Украине и другим странам в возможности вступления в НАТО, ведь это самая серьезная гарантия безопасности в будущем", - заявил он.

Ландсбергис подчеркнул, что до тех пор, пока Украина идет на пути в Альянс, союзники должны "помогать ей вступить в НАТО и потом иметь армию и оборону, соответствующие стандартам НАТО".

Ранее стало известно, что Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против России, который может стать альтернативой вступления в ЕС.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выступил с проектом "европейского политического сообщества" в качестве альтернативного варианта евроинтеграции для Украины. При этом он уточнял, что его предложение не является альтернативой вступлению в ЕС.

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