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Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество

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Понедельник 09 мая 2022 18:10
Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина и другие страны-соседи Европейского союза должны иметь альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество, помимо присоединения к ЕС. Им может стать "европейское политическое сообщество".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества - политического, оборонного, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательного присоединения к ЕС в будущем. Так же, она не была бы закрытой для вышедших из ЕС стран", - предложил лидер Франции.

Он также добавил, что Украина и Британия могут стать первыми претендентами на вступление в подобное "сообщество".

Президент Франции станет обсуждать свою инициативу с другими мировыми лидерами уже на следующей неделе.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие.

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