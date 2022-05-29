МЗС Литви про створення союзу проти Росії: зараз потрібно зміцнювати вже існуючі альянси
Литва поки не отримувала конкретних пропозицій про те, який проект Європейського альянсу проти Росії запропонував прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Однак зараз актуально зміцнювати вже існуючі союзи.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Все ж (потрібно - ред.) посилити НАТО, вирішувати дилеми, що стоять перед нами, наприклад, вето Туреччини, не закривати двері, не відмовляти Україні та іншим країнам в можливості вступу в НАТО, адже це найсерйозніша гарантія безпеки в майбутньому", - заявив він.
Ландсбергіс підкреслив, що до тих пір, поки Україна йде на шляху до Альянсу, союзники повинні "допомагати їй вступити в НАТО і потім мати армію і оборону, відповідні стандартам НАТО".
Раніше стало відомо, що Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити Європейський альянс проти Росії, який може стати альтернативою вступу до ЄС.
Раніше французький президент Еммануель Макрон виступив з проектом "Європейського політичного співтовариства" як альтернативний варіант євроінтеграції для України. При цьому він уточнював, що його пропозиція не є альтернативою вступу в ЄС.
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