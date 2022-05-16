МИД Литвы о нефтяном эмбарго: весь ЕС в заложниках у Венгрии

Отказ Венгрии относительно санкций против России, которые включают в себя нефтяное эмбарго, вредит имиджу ЕС. Поскольку Будапешт не помогает ЕС найти консенсуса.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Благодаря этим решениям нас запомнят как Сообщество, которое способно двигаться вперед и послать очень четкий сигнал России. Или как тот, кто тянет время. К сожалению, в настоящий момент весь блок является заложником одного государства-члена, что не помогает нам найти консенсус", - заявил министр.

По мнению министра, преодолеть тупик в переговорах можно было бы, просто договорившись о помощи Евросоюза Украине в обретении энергозависимости от России.

"Одним из решений может стать помощь Украине в отключении от российской нефти и газа. Потому что государство-член, которое не может помочь нам найти консенсус, зависит от поставок из Украины. Так что если бы поставки из Украины были прекращены, вопрос санкций также был бы решен", - подчеркнул Ландсбергис.