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МЗС Литви про нафтове ембарго: весь ЄС в заручниках в Угорщини

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa_lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Відмова Угорщини щодо санкцій проти Росії, які містять нафтове ембарго, шкодить іміджу ЄС. Оскільки Будапешт не допомагає ЄС знайти консенсусу.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Завдяки цим рішенням нас запам'ятають як співтовариство, яке здатне рухатися вперед і послати дуже чіткий сигнал Росії. Або як той, хто тягне час. На жаль, зараз весь блок є заручником однієї держави-члена, що не допомагає нам знайти консенсус", - заявив міністр.

На думку міністра, подолати глухий кут у переговорах можна було б, просто домовившись про допомогу Євросоюзу Україні в набутті енергозалежності від Росії.

"Одним з рішень може стати допомога Україні у відключенні від російської нафти і газу. Тому що держава-член, яка не може допомогти нам знайти консенсус, залежить від поставок з України. Так що якби поставки з України були припинені, питання санкцій також було б вирішене", - підкреслив Ландсбергіс.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вирахувала ціну згоди на введення нафтового ембарго щодо РФ.

Крім того, Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго. Зокрема, Єврокомісія може профінансувати нафтопроводи в Угорщині.

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