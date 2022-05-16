МЗС Литви про нафтове ембарго: весь ЄС в заручниках в Угорщини

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Завдяки цим рішенням нас запам'ятають як співтовариство, яке здатне рухатися вперед і послати дуже чіткий сигнал Росії. Або як той, хто тягне час. На жаль, зараз весь блок є заручником однієї держави-члена, що не допомагає нам знайти консенсус", - заявив міністр.

На думку міністра, подолати глухий кут у переговорах можна було б, просто домовившись про допомогу Євросоюзу Україні в набутті енергозалежності від Росії.

"Одним з рішень може стати допомога Україні у відключенні від російської нафти і газу. Тому що держава-член, яка не може допомогти нам знайти консенсус, залежить від поставок з України. Так що якби поставки з України були припинені, питання санкцій також було б вирішене", - підкреслив Ландсбергіс.