Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Согласно разведке, Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN, передает РБК-Украина.

"В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины", - сказал Порошенко.

JUST IN: Ukraine’s President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U.S. Secretary of State pledged “full assistance, including military assistance,” to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Он также заявил, что, согласно разведывательной информации, которая поступает в том числе и от источников в НАТО, Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы.

"У нас есть все доказательства этого", - подчеркнул президент.

#BREAK Ukraine’s President @poroshenko tells me that “based on our intelligence information, including those we received from our NATO sources,” Russia is concentrating large numbers of troops along the Ukrainian border. “We have all the evidence of that,” he says. pic.twitter.com/NOE3klxvEt — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Напомним, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Азовском море в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, проинформировав американскую сторону об акте вооруженной агрессии, совершенном Россией против Украины в акватории Керченского пролива, а также о соответствующих шагах украинской стороны - введении режима военного положения.