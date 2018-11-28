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Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета, - Порошенко

Новости » Политика    28.11.2018 - 00:18
Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты суверенитета, - Порошенко
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Согласно разведке, Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN, передает РБК-Украина.

"В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную помощь, по защите суверенитета Украины", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что, согласно разведывательной информации, которая поступает в том числе и от источников в НАТО, Россия концентрирует большое количество войск вдоль украинской границы.

"У нас есть все доказательства этого", - подчеркнул президент.

Напомним, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко обсудил ситуацию в Азовском море в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, проинформировав американскую сторону об акте вооруженной агрессии, совершенном Россией против Украины в акватории Керченского пролива, а также о соответствующих шагах украинской стороны - введении режима военного положения.

В Азовском море произошел спланированный акт российской агрессии, - президент НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков
Новости Украины военная помощьАзовское мореМайк Помпео
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