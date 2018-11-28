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МЗС Латвії закликає Росію звільнити українських моряків

Новини » Політика    28.11.2018 - 14:46
МЗС Латвії закликає Росію звільнити українських моряків
Фото: Едгар Ринкевич (facebook.com/edgars rinkevics)

Глава МЗС Латвії провів телефонну розмову з Павлом Клімкіним

Глава міністерства закордонних справ (МЗС) Латвії Едгар Рінкевичс закликав Росію звільнити захоплених українських моряків в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Я щойно провів телефонну розмову з моїм українським колегою Павлом Клімкіним, підтвердив рішучу підтримку України з боку Латвії щодо агресії Росії в Азовському морі. Я закликаю РФ звільнити заарештованих українських моряків і кораблі, Росія повинна припинити блокування Керченської протоки", - наголосив Рінкевичс.

МЗС Латвії закликає Росію звільнити українських моряків

Відзначимо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Також у НАТО заявили, що Росія не має жодних підстав для використання військової сили проти українських кораблів і військовослужбовців.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш, коментуючи події в Азовському морі, закликав сторони "уникати будь-яких ризиківзагострення ситуації" і дотримувати суверенітет України.

 

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