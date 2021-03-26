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МИД Китая потребовал защиты китайских акционеров "Мотор Сичи"

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 08:17
МИД Китая потребовал защиты китайских акционеров "Мотор Сичи" Фото: "Мотор Сич" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что следят за развитием событий на заводе "Мотор Сич", который накануне был национализирован украинским правительством. Китай призывает власти Украины защитить права китайских инвесторов предприятия.

Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - заявила Хуа Чуньин.

Напомним, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сичи" в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 11 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд Киева принял решение наложить арест на акции и имущество АО "Мотор Сич", включая контрольный пакет китайских компаний и около 19% акций тысяч миноритарных акционеров. Имущество передано АРМА.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала действия украинской власти началом напряженных международных отношений между Украиной и Китаем.

"Я хочу напомнить и правительству, и президенту, и всем остальным: Китай покупает наши товары, наши услуги, нашу аграрную продукцию и многое другое. Китай может применить санкции к Украине и это будет означать, что мы потеряем миллиарды, не имея права торговать с Китаем и поставлять туда украинскую продукцию. Меня сильно пугает, что, не понимая последствий, машут шашкой направо и налево", - заявила Тимошенко.

Тимошенко призвала украинскую власть к цивилизованному диалогу с Пекином по проблематике "Мотор Сич" на высшем политическом и профессиональном уровне. "Необходимо немедленно начинать переговорный процесс, потому что Украина в одном шаге от санкций", - резюмировала экс-премьер.

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