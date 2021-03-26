МЗС Китаю вимагає захисту китайських акціонерів "Мотор Січі"

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що стежать за розвитком подій на заводі "Мотор Січ", який напередодні було націоналізовано українським урядом. Китай закликає владу України захистити права китайських інвесторів підприємства.

"Ми взяли до відома відповідні повідомлення. Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських підприємств та інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - заявила Хуа Чуньін.

Нагадаємо, 24 березня президент України Володимир Зеленський підписав указ про націоналізацію "Мотор Січі" відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) від 11 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення накласти арешт на акції й майно АТ "Мотор Січ", включаючи контрольний пакет китайських компаній та близько 19% акцій тисяч міноритарних акціонерів. Майно передано АРМА.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала дії української влади початком напружених міжнародних відносин між Україною та Китаєм.

"Я хочу нагадати і уряду, і президенту, і всім іншим: Китай купує наші товари, наші послуги, нашу аграрну продукцію та багато іншого. Китай може застосувати санкції до України і це буде означати, що ми втратимо мільярди, не маючи права торгувати з Китаєм і поставляти туди українську продукцію. Мене дуже лякає, що, не розуміючи наслідків, махають шаблею направо і наліво", - заявила Тимошенко.

Тимошенко закликала українську владу до цивілізованого діалогу з Пекіном з проблематики "Мотор Січ" на вищому політичному й професійному рівні. "Необхідно негайно починати переговорний процес, тому що Україна в одному кроці від санкцій", - резюмувала екс-прем'єр