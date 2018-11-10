В МИД Канады прокомментировали так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе

Фото: флаг Канады (РБК-Украина)

Канада глубоко обеспокоена незаконными "выборами" запланированными в ОРДЛО 11 ноября

В воскресенье, 11 ноября, Министерство иностранных дел Канады заявило, что Канада осуждает действия Российской Федерации относительно "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, Канада осуждает действия РФ, которая "презирает международные нормы и создает угрозу жизни в восточной Украине".

"Канада глубоко обеспокоена незаконными "выборами" запланированными в донецком и луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать. Мы осуждаем действия России, которые попирают международные нормы и создают угрозу жизни в Восточной Украине", - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в канадском МИД напомнили о поддержке Украины.

"С 2014 года Канада выделила 750 миллионов долларов международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности, и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", - добавили в МИД.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет реакции европейских партнеров, а также партнеров из Соединенных Штатов Америки, Канады и всего мира, по поводу проведения "выборов" на оккупированной территории Донбасса.

Ранее Украина призвала Евросоюз ввести санкции против всех, кто принимает участие в организации так называемых "выборов" на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей.