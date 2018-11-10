У МЗС Канади прокоментували так звані "вибори" на окупованому Донбасі

Фото: прапор Канади (РБК-Україна)

Канада глибоко занепокоєна незаконними "виборами" запланованими у ОРДЛО 11 листопада

У неділю, 11 листопада, Міністерство зовнішніх справ Канади заявило, шо Канада засуджує дії Російської Федерації стосовно "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, Канада засуджує дії РФ, яка "зневажає міжнародні норми та створює загрозу життю у східній Україні".

"Канада глибоко занепокоєна незаконними "виборами" запланованими у донецькому та луганському регіонах України 11 листопада. Суверенітет та територіальну цілістність України необхідно поважати. Ми засуджуємо дії Росії, які зневажають міжнародні норми та створюють загрозу життю у Східній Україні", - йдеться у заяві відомства.

Крім того, в канадському МЗС нагадали про підтримку України.

"З 2014 року, Канада виділила 750 мільйонів доларів міжнародної допомоги Україні, включно з коштами на розвиток, зусилля зі стабілізації та встановлення безпеки, та гуманітарну допомогу. Канадці будуть надалі підтримувати народ України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що очікує на реакцію європейських партнерів, а також партнерів зі Сполучених Штатів Америки, Канади і всього світу, з приводу проведення "виборів" на окупованій території Донбасу.

Раніше Україна закликала Євросоюз ввести санкції проти всіх, хто бере участь в організації так званих "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.