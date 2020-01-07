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МИД Ирана предоставил разъяснения по выходу страны из ядерной сделки

Новости » Политика     07.01.2020 - 19:51
МИД Ирана предоставил разъяснения по выходу страны из ядерной сделки
Иллюстративное фото (twitter.com/RT)

В МИД страны назвали условие для полного выполнения ядерной сделки

Министерство иностранных дел Ирана отрицает выход страны из ядерной сделки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

В министерстве подчеркивают, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи.

"Ядерная сделка еще не похоронена. Мы готовы вернуться к полному выполнению соглашения в зависимости от прекращения санкций и получения экономических выгод соглашения", - объяснил Аракчи.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерное оружия.

Как писало РБК-Украина ранее, главы МИД стран Европейского союза проведут в пятницу, 10 января, экстренную встречу в связи с отказом Ирана от выполнения обязательство ядерной сделки.

Подчеркнем , 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

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