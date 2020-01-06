ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран не должен получить ядерное оружие, - генсек НАТО

Новости » В мире     06.01.2020 - 20:03
Иран не должен получить ядерное оружие, - генсек НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО выразил обеспокоенность отказом Ирана от ядерной сделки и испытанием ракет

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Альянса, передает РБК-Украина.

По его словам, НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы", - заявил Столтенберг.

Напомним, 5 января Иран отказался от основного обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран отказывается придерживаться каких-либо ограничений относительно количества центрифуг для обогащения урана, которые он может использовать.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. При этом он уверен, что сможет заставить Тегеран подписать новую ядерную сделку.

Также РБК-Украина писало, что 10 января Евросоюз проведет экстренную встречу, на которой планирует обсудить ситуацию вокруг отказа Ирана от ядерной сделки. Во время встречи может быть обсуждено введение международных санкций против Ирана.

Трамп надеется на пересмотр ядерной сделки с Ираном Турция готова выступить посредником урегулирования конфликта между США и Ираном
Новости Украины НАТОИранядерное соглашение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь