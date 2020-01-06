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ЕС проведет экстренную встречу глав МИД из-за отказа Ирана от ядерной сделки

Новости » В мире     06.01.2020 - 19:08
ЕС проведет экстренную встречу глав МИД из-за отказа Ирана от ядерной сделки
Иллюстративное фото (csamir.com)

На встрече ЕС планирует подготовить официальный ответ Ирану по поводу отказа от ядерной сделки

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут в пятницу, 10 января, экстренную встречу в связи с отказом Ирана от выполнения обязательство ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что встреча должна начаться в 14:00 по центральноевропейскому времени в Брюсселе. На данный момент повестка дня еще не согласована, однако одним из самых главных вопросов будет подготовка ответа ЕС Ирану в связи со снятием ограничений на обогащение урана.

"Мы должны быть готовы отреагировать на нарушения Ираном ядерной сделки", - сказал один из дипломатов ЕС.

При этом он не исключил, что возможно будет возобновлен механизма применения международных санкций против Тегерана.

Напомним, 5 января Иран заявил об отказе от выполнения ядерного соглашения. В частности, Тегеран отказывается соблюдать ограничения по обогащению урана. При этом Иран планирует в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. При этом он уверен, что сможет заставить Тегеран пересмотреть ядерное соглашение.

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