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МЗС Ірану надало роз'яснення щодо виходу країни з ядерної угоди

Новини » Політика     07.01.2020 - 19:51
МЗС Ірану надало роз'яснення щодо виходу країни з ядерної угоди
Ілюстративне фото (twitter.com/RT)

У МЗС країни назвали умову для повного виконання ядерної угоди

Міністерство закордонних справ Ірану заперечує вихід країни з ядерної угоди. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іранське державне інформаційне агентство IRNA.

У міністерстві підкреслюють, що ядерна угода 2015 роки не втратила силу, незважаючи на відступ Тегерана від частини її положень. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ країни Аббас Аракчі.

"Ядерна угода ще не похована. Ми готові повернутися до повного виконання угоди в залежності від припинення санкцій і отримання економічних вигод угоди", - пояснив Аракчі.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) виступили проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

Як писало РБК-Україна раніше, глави МЗС країн Європейського союзу проведуть у п'ятницю, 10 січня, екстрену зустріч у зв'язку з відмовою Ірану від виконання зобов'язання ядерної угоди.

Підкреслимо, 5 січня Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерної угоди. Зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати.

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