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МИД Ирака вызвал иранского посла из-за авиаударов по военным базам США

Новости » Политика     08.01.2020 - 20:54
МИД Ирака вызвал иранского посла из-за авиаударов по военным базам США
Иллюстративное фото (Wathiq Khuzaie/Getty Images)

В МИД считают авиаудары по военным базам США нарушением суверенитета Ирака

Министерство иностранных дел Ирака выступает против ракетных ударов Ирана по американским военным базам и вызовет посла Тегерана в Багдаде для выражения протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в МИД считают данные атаки нарушением суверенитета Ирака.

"Министерство иностранных дел выступает против этих атак и считает их нарушением суверенитета Ирака. Оно подчеркивает, что Ирак является независимым государством и его внутренняя безопасность является приоритетом. Мы не позволим ему превратиться в поле боя", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что "вызовет посла Исламской Республики Иран и сообщит ему об этом".

Напомним, базу США в Ираке обстреляли с территории Ирана. ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей исламской революции. Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.

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