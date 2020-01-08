МЗС Іраку викликало іранського посла через авіаудари по військових базах США

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У МЗС вважають авіаудари по військових базах США порушенням суверенітету Іраку

Міністерство закордонних справ Іраку виступає проти ракетних ударів по Ірану американським військовим базам і викличе посла Ірану в Багдаді для вираження протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у МЗС вважають дані атаки порушенням суверенітету Іраку.

"Міністерство закордонних справ виступає проти цих атак і вважає їх порушенням суверенітету Іраку. Воно підкреслює, що Ірак є незалежною державою і його внутрішня безпека є пріоритетом. Ми не дозволимо йому перетворитися на поле бою", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві додали, що "викличе посла Ісламської Республіки Іран і повідомить йому про це".

Нагадаємо, базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.