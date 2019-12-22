МИД инициирует разрешение дипломатам ввозить б/у авто в Украину без уплаты пошлины

Министерство иностранных дел инициирует внесение изменений в Таможенный кодекс, чтобы позволить работникам загранучреждений, которые возвращаются после многолетней работы в Украину, ввозить бывшие в эксплуатации автомобили без уплаты пошлины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью госсекретаря МИД Андрея Зайца изданию "Апостроф".

По словами госсекретаря, недополучение доходов госбюджета от уплаты таможенной пошлины в разы меньше расходов на содержание служебного автопарка за рубежом.

"Мы инициировали изменения в Таможенный кодекс, чтобы позволить работникам загранучреждений, которые возвращаются после многолетней работы в Украине, ввозить бывшие в эксплуатации автомобили без уплаты пошлины… Мы изучили международный опыт и установили, что такая система используется во многих странах: Бельгии, Канаде, Литве, Польше и других - список очень-очень длинный. Почему нужны эти льготы? Потому что в действительности недополучение доходов госбюджета от уплаты таможенной пошлины в разы меньше расходов на содержание служебного автопарка за рубежом", - рассказал Заяц.

Он отметил также, что оптимизируя расходы на содержание дипучреждений, МИД ежегодно сокращает количество служебного автотранспорта.

"В 2014 году во всех зарубежных учреждениях было 739 служебных автомобилей, в 2019 - только 435. Это примерно минус 40%. Содержание служебного автопарка - приобретение, страхование, ремонт, могут себе позволить только очень богатые государства. Мы хотим, чтобы в посольстве были один-три служебных автомобиля… А все работники посольства должны иметь возможность приобрести на месте или привезти из Украины свой автомобиль и им пользоваться. А после завершения командировки, купленный, условно в Аргентине, автомобиль, завезти в Украину на льготных условиях", - сказал дипломат.

Госсекретарь министерства подчеркнул, что в документе определили несколько предохранителей, которые должны нивелировать любой риск злоупотреблений этим механизмом: могут ввозиться только легковые автомобили; авто должно быть приобретено минимум за 1,5 года до возвращения в Украину; стоимость этого автомобиля не должна превышать 30% заработанных за рубежом средств.

"Надеюсь, что в 2020 году решение будет принято", - добавил Заяц.

Напомним, в Кабмине достигли компромисса в вопросе штрафов владельцев "евроблях", по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей запущен в тестовом режиме.