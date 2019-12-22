МЗС ініціює дозвіл дипломатам ввозити вживані авто в Україну без сплати мита

Міністерство закордонних справ ініціює внесення змін до Митного кодексу, щоб дозволити працівникам закордонних установ, які повертаються після багаторічної роботи в Україні, ввозити вживані автомобілі без сплати мита. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю держсекретаря МЗС Андрія Зайця виданню "Апостроф".

За словами держсекретаря, недоотримання доходів держбюджету від сплати мита в рази менше витрат на утримання службового автопарку за кордоном.

"Ми ініціювали зміни до Митного кодексу, щоб дозволити працівникам закордонних установ, які повертаються після багаторічної роботи в Україну, ввозити вживані автомобілі без сплати мита... Ми вивчили міжнародний досвід і встановили, що така система використовується у багатьох країнах: Бельгії, Канаді, Литві , Польщі та інших - список дуже-дуже довгий. Чому потрібні ці пільги? Тому що в дійсності недоотримання доходів держбюджету від сплати мита в рази менше витрат на утримання службового автопарку за кордоном", - розповів Заєць.

Він зазначив також, що оптимізуючи витрати на утримання дипломатичних установ, МЗС щорічно скорочує кількість службового автотранспорту.

"У 2014 році у всіх зарубіжних установах було 739 службових автомобілів, у 2019 році - лише 435. Це приблизно мінус 40%. Утримання службового автопарку - придбання, страхування, ремонт, можуть собі дозволити тільки дуже багаті держави. Ми хочемо, щоб в посольстві були один-три службові автомобілі... А всі працівники посольства повинні мати можливість придбати на місці або привезти з України свій автомобіль і ним користуватися. А після завершення відрядження, куплений, умовно в Аргентині, автомобіль, завезти в Україну на пільгових умовах", - сказав дипломат.

Держсекретар міністерства підкреслив, що в документі визначили кілька запобіжників, які повинні нівелювати будь-який ризик зловживань цим механізмом: можуть ввозитися тільки легкові автомобілі; авто має бути придбано мінімум за 1,5 року до повернення в Україну; вартість цього автомобіля не повинна перевищувати 30% зароблених за кордоном коштів.

"Сподіваюся, що в 2020 році рішення буде прийнято", - додав Заєць.

Нагадаємо, в Кабміні досягли компромісу в питанні штрафів власників "євроблях", за умовами якого штрафи відкладаються до прийняття закону про доступне розмитнення.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада калькулятор орієнтовною митної вартості та платежів при оформленні автомобілів запущений у тестовому режимі.