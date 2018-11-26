МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе

Фото: Давид Залкаліані ( facebook.com)

Министр иностранных дел добавил, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Давид Залкалиани заявил, что российская атака на корабли украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Нападение на украинские военные корабли и их захват является очевидным нарушением международного морского права и подрывает безопасность всего региона. Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил он.

Также министр иностранных дел добавил, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе.

Отметим, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выясняет количество захваченных украинских моряков после атаки России на корабли ВМС Украины.

По словам украинского омбудсмена, она связалася с Москальковою и, по информации российской стороны, украинские моряки находятся на подконтрольной России территории. Москалькова также направила запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, сколько граждан Украины находится и в каком они состоянии.

Также стало известно, что Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по защите прав военных моряков, захваченных Российской Федерацией.