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МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:05
МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе
Фото: Давид Залкаліані ( facebook.com)

Министр иностранных дел добавил, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Грузии Давид Залкалиани заявил, что российская атака на корабли украинских Военно-морских сил подрывает безопасность всего региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Нападение на украинские военные корабли и их захват является очевидным нарушением международного морского права и подрывает безопасность всего региона. Грузия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил он.

МИД Грузии заявило об опасности во всем Черноморском регионе

Также министр иностранных дел добавил, что внимательно следит за развитием событий в Керченском проливе.

Отметим, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выясняет количество захваченных украинских моряков после атаки России на корабли ВМС Украины.

По словам украинского омбудсмена, она связалася с Москальковою и, по информации российской стороны, украинские моряки находятся на подконтрольной России территории. Москалькова также направила запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить, сколько граждан Украины находится и в каком они состоянии.

Также стало известно, что Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по защите прав военных моряков, захваченных Российской Федерацией.

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