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МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:05
МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні
Фото: Давид Залкаліані ( facebook.com)

Міністр закордонних справ додав, що уважно стежить за розвитком подій у Керченській протоці

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Грузії Давид Залкаліані заявив, що російське захоплення українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив він.

МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні

Також міністр закордонних справ додав, що уважно стежить за розвитком подій у Керченській протоці.

Відзначимо, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова з'ясовує кількість захоплених українських моряків після атаки Росії на кораблі ВМС України. 

За словами українського омбудсмена, вона зв'язалася з Москальковою і, за інформацією російської сторони, українські моряки перебувають на підконтрольній Росії території. Москалькова також направила запити в державні органи РФ, щоб з'ясувати, скількох громадян України утримують і в якому вони стані.

Також стало відомо, що Україна готує заяву в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

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