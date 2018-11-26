МЗС Грузії заявило про небезпеку у всьому Чорноморському регіоні

Фото: Давид Залкаліані ( facebook.com)

Міністр закордонних справ додав, що уважно стежить за розвитком подій у Керченській протоці

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Грузії Давид Залкаліані заявив, що російське захоплення українських Військово-морських сил підриває безпеку всього регіону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Напад на українські військові кораблі і їх захоплення є очевидним порушенням міжнародного морського права та підриває безпеку всього регіону. Грузія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - заявив він.

Також міністр закордонних справ додав, що уважно стежить за розвитком подій у Керченській протоці.

Відзначимо, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова з'ясовує кількість захоплених українських моряків після атаки Росії на кораблі ВМС України.

За словами українського омбудсмена, вона зв'язалася з Москальковою і, за інформацією російської сторони, українські моряки перебувають на підконтрольній Росії території. Москалькова також направила запити в державні органи РФ, щоб з'ясувати, скількох громадян України утримують і в якому вони стані.

Також стало відомо, що Україна готує заяву в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав військових моряків, захоплених Російською Федерацією.