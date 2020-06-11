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МЗС Грузії викликає українського посла через Саакашвілі

Новини » Політика     11.06.2020 - 13:18
МЗС Грузії викликає українського посла через Саакашвілі
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Тбілісі відреагував на заяву Саакашвілі про боротьбу проти "знищення Грузії"

Міністерство закордонних справ Грузії викличе українського посла Ігоря Долгова у зв'язку з останніми заявами голови виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі. Скандал спровокувала його заява про парламентські вибори в країні.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліани, передає "Грузія Online".

За його словами, українського посла викличуть, оскільки заява Саакашвілі розцінюється як втручання у внутрішні справи Грузії.

"Це якраз те питання, яке спонукало нас до дуже серйозного підходу, через що ми відкликали посла для консультацій... Природно, заява, яку ми почули вчора, є прямим втручанням у внутрішні справи іншої країни і прямим втручанням громадянина України до процесу виборів", - заявив Залкаліани.

Він також додав, що посла Ігоря Долгова викличуть для роз'яснень.

Відзначимо, вчора Саакашвілі у своєму Facebook заявив, що не збирається "спокійно дивитися на руйнацію та остаточне знищення" Грузії, а його команда готується до перемоги на виборах.

Нагадаємо, призначення Саакашвілі до Національної ради реформ спровокувало міжнародний скандал між Україною і Грузією, Тбілісі висував умови нормалізації відносин і розкритикував призначення, оскільки Саакашвілі оголошений в розшук.

Президент України Володимир Зеленський назвав відкликання грузинського посла помилкою і зазначив, що Саакашвілі є українським громадянином, і його призначення є внутрішньою справою Києва.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України СаакашвіліГрузіяпосол
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