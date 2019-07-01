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МИД Грузии отозвал посла в Украине

Новости » Политика    01.07.2019 - 17:00
МИД Грузии отозвал посла в Украине
Фото: Гела Думбадзе (1tv.ge)

На данный момент причину отзыва посла не называют

Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online". 

Как известно, сообщение по распоряжению президента Думбадзе получил утром 1 июля. 

Также вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Как сообщили в ведомстве, посла отозвали в связи с назначением его на другую должность. 

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности", - заявили в МИД Грузии.

Отметим, Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в Соединенных Штатах Америки Кристину Балан. Он пояснил, что это связано с ее деятельностью в Вашингтоне, поскольку она "информировала власти США с позиции Демократической партии". 

Кроме того, Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение обратиться в Министерство иностранных дел с рекомендацией не согласовывать нового посла Совета Европы в Украине до проведения всех консультаций. 

Также посол Финляндии в Украине Юху Виртанена завершил дипломатическую миссию в Украине.

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