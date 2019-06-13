Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США

Фото: Кристина Балан (ru.sputnik.md)

Посла обвинили в информировании властей США с позиции Демократической партии

Новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан. Об этом сообщает Infotag.



Он пояснил, что это связано с ее деятельностью в Вашингтоне, поскольку она "информировала власти США с позиции Демократической партии".

"Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии", - заявил Попеску.

Накануне СМИ сообщили о том, что Демократическая партия распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики "действуют в интересах Москвы". Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства.



Посол РМ США Кристина Балан сказала журналистам, что "не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии", а представляет в Вашингтоне "правительство Филипа".

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал все партии Молдовы проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров.

Отметим, 7 июня Конституционный суд Молдовы принял решение о необходимости роспуска парламента страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал данный указ, объяснив это возможностью компромисса.

Молдавский парламент, вопреки решению суда о его роспуске, проголосовал за избрание главой правительства лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. После этого Павел Филипп, которого Конституционный суд страны определил временно исполняющим обязанности президента Молдовы, выдал указ о роспуске парламента страны.