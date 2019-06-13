ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США

Новости » Политика    13.06.2019 - 00:39
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США
Фото: Кристина Балан (ru.sputnik.md)

Посла обвинили в информировании властей США с позиции Демократической партии

Новый министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску принял решение отозвать посла в США Кристину Балан. Об этом сообщает Infotag.

Он пояснил, что это связано с ее деятельностью в Вашингтоне, поскольку она "информировала власти США с позиции Демократической партии". 

"Это недопустимо, молдавские дипломаты впредь будут представлять страну, а не отдельные партии", - заявил Попеску.

Накануне СМИ сообщили о том, что Демократическая партия распространяет в США обращение, в котором утверждает, что новые власти республики "действуют в интересах Москвы". Документ распространяется через посольство Молдовы в США от имени правительства. 

Посол РМ США Кристина Балан сказала журналистам, что "не передавала американским партнером никаких писем за подписью Демпартии", а представляет в Вашингтоне "правительство Филипа". 

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США призвал все партии Молдовы проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров.

Отметим, 7 июня Конституционный суд Молдовы принял решение о необходимости роспуска парламента страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал данный указ, объяснив это возможностью компромисса.

Молдавский парламент, вопреки решению суда о его роспуске, проголосовал за избрание главой правительства лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. После этого Павел Филипп, которого Конституционный суд страны определил временно исполняющим обязанности президента Молдовы, выдал указ о роспуске парламента страны.

В Молдове отстранили полицейских, поддержавших правительство Санду Румыния поддержала смену власти в Молдове
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМолдова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь