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МЗС Грузії відкликав посла в Україні

Новини » Політика    01.07.2019 - 17:00
МЗС Грузії відкликав посла в Україні
Фото: Гела Думбадзе (1tv.ge)

На даний момент причину відкликання посла не називають

Міністерство закордонних справ Грузії відкликало посла Грузії в Україні Гела Думбадзе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

 

Як відомо, повідомлення за розпорядженням президента Думбадзе отримав вранці 1 липня.

Також разом з Думбадзе будуть замінені кілька дипломатів.

На місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури - колишній посол Грузії Григол Катамадзе і Теймураз Шарашенидзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Як повідомили у відомстві, посла відкликали у зв'язку з призначенням на іншу посаду.

"Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелой Думбадзе. Міністерство вирішило використовувати його ресурс у центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому ввірена сфера, в якій вони має великий досвід діяльності", - заявили в МЗС Грузії.

Зазначимо, Гела Думбадзе був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Молдови Микола Попеску прийняв рішення відкликати посла в Сполучених Штатах Америки Христину Балан. Він пояснив, що це пов'язано з її діяльністю у Вашингтоні, оскільки вона "інформувала влади США з позиції Демократичної партії".

Крім того, Комітет Верховної ради у закордонних справах ухвалив рішення звернутися до Міністерства закордонних справ з рекомендацією не погоджувати нового посла Ради Європи в Україні до проведення консультацій.

Також посол Фінляндії в Україні Юху Виртанена завершив дипломатичну місію в Україні.

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