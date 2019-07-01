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Комитет рекомендовал МИД не поддерживать нового посла СЕ в Украине

Новости » Политика    01.07.2019 - 11:47
Комитет рекомендовал МИД не поддерживать нового посла СЕ в Украине
Фото: Анна Гопко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендует не поддерживать посла для консультаций с новым генсеком СЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение обратиться в Министерство иностранных дел с рекомендацией не поддерживать нового посла Совета Европы в Украине до проведения всех консультаций. Об этом заявила глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

Консультации будут проведены с новым генеральным секретарем Совета Европы.

"Рекомендовать МИД не соглашаться на нового посла Совета Европы в Украине до момента проведения консультаций с новым генеральным секретарем. Кто за? Решение есть", - заявила Гопко.

Напомним, комитет по иностранным делам ВР поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, ПАСЕ вернула российскую делегацию с полными правами. Так, глава МИД Павел Климкин предложил отозвать приглашение ассамблеи на внеочередные выборы в Верховную раду Украины.

Добавим, посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение украинских моряков из плена было одним из условий возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею СЕ.

Комитет рекомендовал Раде приостановить работу делегации в ПАСЕ Освобождение моряков было одним из условий возвращения России в ПАСЕ, - посол
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