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МИД Германии вызвал белорусского посла из-за задержаний журналистов

Берлин, Понедельник 31 августа 2020 15:14
МИД Германии вызвал белорусского посла из-за задержаний журналистов
Фото: Денис Сидоренко (berliner.telegraph.de)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Беларуси Дениса Сидоренко. Такое решение было принято в связи с задержанием в Беларуси немецких журналистов и аннуляции их аккредитаций.

Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

В МИД Германии отметили, что в пятницу и субботу в Беларуси беспричинно были задержаны целый ряд журналистов, после чего им аннулировали аккредитации.

"Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашен сегодня на разговор в МИД Германии", - сообщил Бургер.

Также в МИД отметили, что Германия приняла решение выйти из немецко-белорусских стратегической консультативной группы, которая занималась активизацией двусторонних отношений в политике, экономике, культуре и гражданском обществе.

Напомним, во время акции протеста 27 августа силовики в Беларуси задержали полсотни журналистов.

До этого белорусские власти заблокировали работу сайтов двух оппозиционных изданий.

Кроме этого в Беларуси заявляли о блокировке работы более 70 информационных ресурсов, среди них белорусская служба "Радио Свобода".

Как писало РБК-Украина, ранее в Европейском союзе осудили притеснения оппозиционной и независимой прессы в Беларуси.

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