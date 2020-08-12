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МИД Германии о ситуации в Беларуси: царит климат запугивания и насилия

Берлин, Среда 12 августа 2020 21:59
МИД Германии о ситуации в Беларуси: царит климат запугивания и насилия
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com/re-publica)
Автор: Максим Зайченко

Власти страны требуют освободить всех задержанных во время митингов

Правительство Германии считает, что оппозиционного экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам прекратить митинги. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни.

Об этом сообщает немецкое агентство DW.

"Тот факт, что госпожа Тихановская, кандидат в президенты от оппозиции, была вынуждена выехать в Литву, показывает, какая атмосфера царит сейчас в Беларуси, климат запугивания, страха и насилия", - заявил официальный представитель правительства и канцлера Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что Тихановскую "очевидно вынудили" записать видеообращение с призывом отказаться от акций протеста. "Это подтвердило бы наши самые худшие опасения и позволило бы представить, какие репрессивные инструменты готов использовать минский режим", - сообщил Зайберт.

От имени канцлера Ангелы Меркель он потребовал от властей Беларуси не только "освободить всех арестованных за то, что они мирно выступали на демонстрациях за соблюдение своих демократических прав", но и "прислушаться к ним".

Напомним, ранее в ООН осудили насилие во время протестов в Беларуси.

Отметим, 9 августа в Беларуси вспыхнули массовые протесты после президентских выборов, на которых Александр Лукашенко одержал победу, официально получив более 80% поддержки.

Кроме того, Министерство внутренних дел страны уже признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.

Сам Лукашенко считает, что основу протестов в Беларуси составляют безработные и люди с криминальным прошлым.

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