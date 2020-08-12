МЗС Німеччини про ситуацію в Білорусі: панує клімат залякування і насильства

Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com/re-publica)

Влада країни вимагає звільнити всіх затриманих під час мітингів

Уряд Німеччини вважає, що опозиційного екс-кандидата в президенти Білорусі Світлану Тихановскую погрозами змусили звернутися до білорусів припинити мітинги. Берлін вимагав від влади в Мінську звільнити всіх затриманих в останні дні.

Про це повідомляє німецьке агентство DW.

"Той факт, що пані Тихановская, кандидат у президенти від опозиції, була змушена виїхати до Литви, показує, яка атмосфера панує зараз в Білорусі, клімат залякування, страху і насильства", - заявив офіційний представник уряду і канцлера Німеччини Штеффен Зайберт.

Він додав, що Тихановскую "очевидно змусили записати відеозвернення з закликом відмовитися від акцій протесту. "Це підтвердило б наші найгірші побоювання і дозволило б уявити, які репресивні інструменти готовий використовувати мінський режим", - повідомив Зайберт.

Від імені канцлера Ангели Меркель він зажадав від влади Білорусі не тільки "звільнити всіх заарештованих за те, що вони мирно виступали на демонстраціях за дотримання своїх демократичних прав", але і "прислухатися до них".

Нагадаємо, раніше в ООН засудили насильство під час протестів у Білорусі.

Відзначимо, 9 серпня в Білорусі спалахнули масові протести після президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко здобув перемогу, офіційно отримавши більше 80% підтримки.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ країни вже визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на поразку.

Сам Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим.