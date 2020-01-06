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МИД Германии раскритиковал угрозы Трампа о санкциях против Ирака

Новости » Политика     06.01.2020 - 11:05
МИД Германии раскритиковал угрозы Трампа о санкциях против Ирака
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Германия, Великобритания и Франция 6 января обсудят ядерное соглашение с Ираном

Угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики "не очень полезно". Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя обещание президента США Дональд Трампа подвергнуть Багдад санкциям, передает Reuters.

По его словам, в понедельник, 6 января, Германия, Великобритания и Франция обсудят ядерное соглашение с Ираком.

"Я не думаю, что стоит разговаривать с Ираком угрозами, а не аргументами", - сказал Маас.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака.

Отметим, воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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