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МИД Германии осудил возможные санкции США против "Северного потока-2"

Новости » Политика    10.01.2019 - 21:41
МИД Германии осудил возможные санкции США против "Северного потока-2"
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Хайко Маас считает, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе

Санкции США против трубопровода "Северный поток-2" были бы неправильным способом разрешения спора о поставках энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - сказал Маас.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявлял, что строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает национальной безопасности Украины и лишает ее защиты перед очередной российской агрессией. Чапутович предложил изменить нормандский формат, приобщив к переговорам ЕС и США.

Ранее европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявилял, что несмотря на давление со стороны США проект газопровода "Северный поток-2" не будет остановлен.

В то же время он потребовал от российского "Газпрома" "честной сделки" по дальнейшему транзиту газа по территории Украины. По его мнению, Европейский союз мог бы усилить в этом вопросе давление на Россию.

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