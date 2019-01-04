Строительство "Северного потока-2" убивает Украину, - МИД Польши

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович убежден, что Украина потеряет серьезные доходы от транзита газа

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает национальной безопасности Украины и лишает ее защиты перед очередной российской агрессией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в интервью Handelsblatt.

Чапутович также убежден, что поддержка строительства "Северного потока-2" противоречит цели введения санкций против РФ.

"Газопровод разрушает последствия санкций, "Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", - сказал министр.

Также дипломат отмечает, что поддержка Германией строительства газопровода свидетельствует о антиевропейской позиции страны.

"Польша, США и Европейская комиссия представляют здесь проевропейскую позицию, Германия – антиевропейскую. Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком" это не так", – отметил Чапутович.

Напомним, Чапутович предложил изменить нормандский формат, приобщив к переговорам ЕС и США.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа. Он отметил, что не понимает поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и все время дискутирует из-за этого со своими европейскими коллегами.