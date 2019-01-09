Моравецкий назвал "Северный поток-2" проектом для шантажа

Фото: Матеуш Моравецкий (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Премьер-министр Польши считает, что проект строительства российского представляет собой пример непоследовательности ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что проект строительства российского газопровода "Северный поток-2" представляет собой пример непоследовательности Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью американскому каналу CNBC.

Политик заявил, что газопровод "Северный поток-2" - "антиевропейский, и это еще один пример того, как к государствам относятся по-разному в похожих ситуациях".

Моравецкий напомнил, что несколько лет назад Европейской комиссией "по ряду соображений" была заблокирована реализация проекта "Южный поток". Однако сейчас "в контексте "Северного потока-2" все те же аргументы были восприняты положительно".

Премьер-министр страны считает, что "проект является инструментом России для того, чтобы "шантажировать Украину и Польшу".

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" угрожает национальной безопасности Украины и лишает ее защиты перед очередной российской агрессией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа. Он отметил, что не понимает поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и все время дискутирует из-за этого со своими европейскими коллегами.