МЗС Німеччини засудив можливі санкції США проти "Північного потоку-2"

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Хайко Маас вважає, що питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі

Санкції США проти трубопроводу "Північний потік-2" були б неправильним способом вирішення спору про постачання енергоносіїв. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не в США", - сказав Маас.

Нагадаємо, м инистр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявляв, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує національній безпеці України і позбавляє її захисту перед черговою російською агресією. Чапутович запропонував змінити нормандський формат, долучивши до переговорів ЄС і США.

Раніше європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер заявилял, що незважаючи на тиск з боку США проект газопроводу "Північний потік-2" не буде зупинений.

У той же час він вимагав від російського "Газпрому" "чесної угоди" щодо подальшого транзиту газу по території України. На його думку, Європейський союз міг би підсилити в цьому питанні тиск на Росію.