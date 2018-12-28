Транзит газа через Украину за 9 месяцев сократился на 7%

Иллюстративное фото (Нафтогаз Украины)

Транзит газа сократился из-за роста транзита по Nord Stream-OPAL

По результатам девять месяцев 2018 года объемы транзита газа через украинскую ГТС снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб. м. Об этом говорится в неаудированном отчете НАК "Нафтогаз Украины", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что главным фактором снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream - OPAL.

Так, объемы транспортировки природного газа для потребителей Украины за девять месяцев увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа.

В компании объяснили, что в связи со снижением объемов транзита финансовый результат транзита газа за этот период уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 11,6 млрд гривен до 9,1 млрд гривен, тогда как другие факторы имели незначительное влияние на результат сегмента.

Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" подвела предварительные итоги работы газотранспортной системы Украины за 11 месяцев 2018 года. Транзит газ по территории Украины за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизился на 7,4% до 79,2 млрд кубометров. Кроме того, импорт газа из стран Европы уменьшился на 22,9% до 10,1 млрд кубометров.