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МИД Франции раскритиковал высказывания итальянских министров о "желтых жилетах"

Новости » Политика    09.01.2019 - 15:16
МИД Франции раскритиковал высказывания итальянских министров о "желтых жилетах"
Фото: Натали Луазо (facebook.com/NathalieLoiseauEurope)

Поддержку "жилетам" выразил министр внутренних дел Италии, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини

Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо раскритиковала высказывания итальянских министров о продолжающихся во Франции акциях "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на L'Opinion.

Министр была оскорблена поддержкой нескольких итальянских министров в адрес протестующих.

"Мне это не понравилось. И это не понравилось ни правительству, ни французам. Это вмешательство, и я не преминула сказать это моему итальянскому коллеге", - сказала она.

Ранее вице-премьер и министр труда и экономического развития Италии Луиджи Ди Майо опубликовал в блоге движения послание под заголовком "Желтые жилеты, не сдавайтесь". В нем он предложил протестующим помощь со стороны своей политической силы. После этого поддержку "жилетам" выразил министр внутренних дел Италии, лидер движения "Лига" Маттео Сальвини.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявлял, что с начала акций протеста "желтых жилетов" суды вынесли более 1 тысячи приговоров по делам, связанным с митингами.

До этого 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".

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