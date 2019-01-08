Стало известно количество приговоров "желтым жилетам"

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Премьер Франции назвал общее число приговоров

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что с начала акций протеста "желтых жилетов" суды вынесли более 1 тысячи приговоров по делам, связанным с митингами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FrancetvInfo.

Отмечено, что полиция провела более 5,6 тысяч задержаний с начала акций протеста.

"В общей сложности было вынесено более 1 тыс. приговоров, 5,6 тыс. задержаний провела полиция с начала событий", - сказал он.

По его словам, люди, разрисовавшие Триумфальную арку в Париже во время протестов, были задержаны. По его словам, их 13 человек, всех их поместили под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что Эдуард Филипп объявил о планах наказать людей, которые проводят несанкционированные акции протестов так называемых "желтых жилетов".

Данное решение Филипп объяснил необходимостью ответа "на насильственные" действия участников акций.

Как писало РБК-Украина, 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".