В Париже участники протестов "желтых жилетов" ворвались в министерство

Фото: протест "желтых жилетов" (фото из открытых источников)

Нескольким чиновникам из правительственного комплекса пришлось бежать через задний вход

Акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже в воскресенье, 6 января, днем переросли в стычки с полицией, а несколько человек даже проникли на территорию одного из министерств Франции. Об этом сообщил официальный представитель французского правительства Бенджамин Гриво, передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Гриво рассказал, что около десяти человек, одетых в черные и желтые жилеты, протаранили дверь с помощью небольшой машины для строительных работ, найденной на улице.

Оказавшись на территории правительственного комплекса, они разбили несколько окон и повредили автомобили.

Затем протестующие проникли в кабинет Гриво и ему вместе с командой пришлось бежать через задний вход и укрыться в соседнем отеле.

Напомним, на акции протеста 5 января во Франции вышло около 50 тысяч участников протестов движения "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал участников движения к диалогу и осудил насилие во время протестов, заявив, что "насилие снова атаковало республику, ее защитников, представителей и символы".