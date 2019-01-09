МЗС Франції розкритикував висловлювання італійських міністрів про "жовті жилети"

Фото: Наталі Луазо (facebook.com/NathalieLoiseauEurope)

Підтримку "жилетам" висловив міністр внутрішніх справ Італії, лідер руху "Ліга" Маттео Сальвіні

Міністр у європейських справах при МЗС Франції Наталі Луазо розкритикувала висловлювання італійських міністрів про акції "жовтих жилетах", які тривають у Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на L'Opinion.

Міністр була ображена підтримкою декількох італійських міністрів на адресу протестуючих.

"Мені це не сподобалося. І це не сподобалося ні уряду, ні французам. Це втручання, і я не забула сказати це моє італійському колезі", - сказала вона.

Раніше віце-прем'єр і міністр праці і економічного розвитку Італії Луїджі Ді Майо опублікував у блозі руху послання під заголовком "Жовті жилети, не здавайтеся". У ньому він запропонував протестувальникам допомогу з боку своєї політичної сили. Після цього підтримку "жилетів" висловив міністр внутрішніх справ Італії, лідер руху "Ліга" Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявляв, що з початку акцій протесту "жовтих жилетів" суди винесли більше 1 тисячі вироків у справах, пов'язаних з мітингами.

До цього 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів".