МИД Франции обвинил талибов во лжи: "Отказываемся признавать это правительство"

Талибы не сдерживают своих обещаний, поэтому Франция не будет никаких дел с правительством, которое они сформировали в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
инклюзивным и представительным.
Афганистане все еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.
Напомним, что талибы не сдержали обещаний касательно женщин, которые должны быть в правительстве Афганистана. Там заявили, что в этом нет необходимости и назвали это проституцией.
Ранее сообщалось, что талибы начали угрожать расправой афганцам, которые не успели выехать из страны.