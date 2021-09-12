МИД Франции обвинил талибов во лжи: "Отказываемся признавать это правительство"

Талибы не сдерживают своих обещаний, поэтому Франция не будет никаких дел с правительством , которое они сформировали в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Афганистане все еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

Напомним, что талибы не сдержали обещаний касательно женщин, которые должны быть в правительстве Афганистана. Там заявили, что в этом нет необходимости и назвали это проституцией.

Ранее сообщалось, что талибы начали угрожать расправой афганцам, которые не успели выехать из страны.