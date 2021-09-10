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"Их задача рожать детей": талибы запретили женщинам занимать должности в правительстве

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Афганистан, Пятница 10 сентября 2021 21:34
"Их задача рожать детей": талибы запретили женщинам занимать должности в правительстве Фото: Талибан запретил женщинам занимать должности в правительстве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представители "Талибана" убеждены в том, что в Афганистане нет необходимости в том, чтобы женщины занимали должности в правительстве. По их мнению, они должны рожать детей и заниматься их образованием.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя движения "Талибан" Сайеда Зекрулла Хашими в эфире TOLO news.

"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - заявил представитель талибов.

По словам Саеда Зекрулла Хашими, работа в правительстве является, якобы, непосильной для женщин. Также он сравнил это с проституцией, которую, якобы, усмотрел в США.

"За последние 20 лет, что бы не говорили об этом в СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?"- добавил Хашими.

Отметим, что представители движения "Талибан" обещали соблюдать права женщин в Афганистане. При этом они запретили им присутствовать в одних кабинетах с мальчиками и мужчинами во время учебы и обязали носить никаб. Радикальное движение настаивает на том, чтобы в учебных заведениях был отдельный выход для девушек и женщин, чтобы они не пересекались на переменах с учениками и студентами другого пола.

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Талибан Афганистан
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