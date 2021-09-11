Афганцы начали получать угрозы от талибов за эвакуацию и помощь США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам одного из высокопоставленных чиновников, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана порядка 2 тысяч американцев и около 5,5 тысяч сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан.

Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во время захвата "Талибаном" власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным Штатам с эвакуацией.

Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей.

Другие госслужащие отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно трудней.

Washington Post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США.