ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Афганцы начали получать угрозы от талибов за эвакуацию и помощь США

Новина українською →
Афганистан , Суббота 11 сентября 2021 07:24
Афганцы начали получать угрозы от талибов за эвакуацию и помощь США Фото: талибы начали преследовать афганцев, которые помогали США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан". Боевики угрожают расправой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана порядка 2 тысяч американцев и около 5,5 тысяч сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан.

Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во время захвата "Талибаном" власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным Штатам с эвакуацией.

Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей.

Другие госслужащие отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно трудней.

Washington Post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США.

Напомним, что боевики убили Рохуллу Салеха, старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан
NEWS
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
Количество COVID-случаев продолжает расти: за сутки 3 869 новых больных
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси