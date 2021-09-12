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МЗС Франції звинуватив талібів у брехні: "Відмовляємося визнавати цей уряд"

Автор: Наталья Скороход

Таліби не стримують своїх обіцянок, тому Франція не буде ніяких справ з урядом, який вони сформували в Афганістані. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

інклюзивним і представницьким.

Афганістані все ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.

Нагадаємо, що таліби не дотримали обіцянок щодо жінок, які повинні бути в уряді Афганістану. Там заявили, що в цьому нема потреби та назвали це проституцією.

Раніше повідомлялося, що таліби почали погрожувати розправою афганцям, які не встигли виїхати з країни.

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АфганистанТалібанФранція