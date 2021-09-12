МЗС Франції звинуватив талібів у брехні: "Відмовляємося визнавати цей уряд"

Таліби не стримують своїх обіцянок, тому Франція не буде ніяких справ з урядом, який вони сформували в Афганістані. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
інклюзивним і представницьким.
Афганістані все ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.
Нагадаємо, що таліби не дотримали обіцянок щодо жінок, які повинні бути в уряді Афганістану. Там заявили, що в цьому нема потреби та назвали це проституцією.
Раніше повідомлялося, що таліби почали погрожувати розправою афганцям, які не встигли виїхати з країни.