МИД Чехии выдвинул требование России из-за высылки дипломатов

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что выразил протест российскому послу в Праге Александру Змеевскому в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы .

В разговоре с послом Кулганек потребовал вернуть всех 20 высланных дипломатов. Иначе численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - заявил министр иностранных дел Чехии.

По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально.