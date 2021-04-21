МЗС Чехії висловило протест російському послу через висилку дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що висловив протест російському послу в Празі Олександру Зміївському у зв'язку з висилкою 20 чеських дипломатів з Москви .

У розмові з послом Кулганек зажадав повернути всіх 20 висланих дипломатів. Інакше чисельність російського посольства скоротиться до аналогічного чеському.

"Всі вислані співробітники посольства Чехії повинні бути повернуті на свої місця в Москві. Рішення очікуємо до 12: 00 четверга. Якщо воно не буде прийнято, то ми приступимо до варіанту приведення Штатів обох посольств у паритетну відповідність за чисельністю співробітників", - заявив Міністр закордонних справ Чехії.

За його словами, висилка 18 російських дипломатів була спланована так, щоб не поставити під загрозу роботу посольства, але Росія відповіла непропорційно.