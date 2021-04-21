МЗС Чехії висловило протест російському послу через висилку дипломатів

Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив, що висловив протест російському послу в Празі Олександру Зміївському у зв'язку з висилкою 20 чеських дипломатів з Москви.
Про це повідомляє телеканал СТ24.
У розмові з послом Кулганек зажадав повернути всіх 20 висланих дипломатів. Інакше чисельність російського посольства скоротиться до аналогічного чеському.
"Всі вислані співробітники посольства Чехії повинні бути повернуті на свої місця в Москві. Рішення очікуємо до 12: 00 четверга. Якщо воно не буде прийнято, то ми приступимо до варіанту приведення Штатів обох посольств у паритетну відповідність за чисельністю співробітників", - заявив Міністр закордонних справ Чехії.
За його словами, висилка 18 російських дипломатів була спланована так, щоб не поставити під загрозу роботу посольства, але Росія відповіла непропорційно.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала Республіка. Особливу стурбованість викликає висилка заступника чеського посла.
Як писало РБК-Україна, .html" > МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.
Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.