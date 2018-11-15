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В МИД Чехии осудили пребывание сына премьер-министра в Крыму

Новости » Политика    15.11.2018 - 18:13
В МИД Чехии осудили пребывание сына премьер-министра в Крыму
Фото: Томаш Петршичек (MAFRA)

Глава МИД Чехии еще раз подчеркнул, что страна не признает аннексию Крыма

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек осудил пребывание сына премьер-министра страны Андрея Бабиша-младшего в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroZpravy.cz.

Глава чешского МИД намерен провести переговоры с украинской и российской сторонами, чтобы детально разобраться в инциденте. По его словам, такие визиты не являются нормой.

"Это непорядок. Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы. Я хочу связаться с российской и украинской стороной, хочу получить подробные данные", - заявил министр.

Также Петршичек подчеркнул, что Чехия официально не поддерживает и не признает аннексию Крыма: "Чешское правительство не рекомендует гражданам ездить в Крым. Это также касается и премьера. Я ему это передам".

Напомним, в 2017 году сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил полиции, что отец насильно вывез его на территорию оккупированного Крыма, чтобы спрятать на время расследования коррупционного скандала. Сын главы правительства назвал это "похищением". Полиция подтвердила наличие письма и проверяет все факты.

В свою очередь, премьер-министр Чехии отрицает обвинения в адрес его сына. По словам Андрея Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности: "Мой сын психически болен, он принимает лекарство, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии".

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