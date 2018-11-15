Сенат Чехії наполягає на відставці Бабиша

Фото: Андрій Бабиш (flickr.com)

Сенатори партії Бабиша ANO утрималися від голосування

Сенат Чехії ухвалив резолюцію із закликом до прем'єр-міністра Андрія Бабиша піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Novinky.

Як повідомляється, Сенат парламенту Чеської Республіки вважає участь Андрія Бабиша в уряді неприйнятним до завершення розслідування за підозрою у фінансових махінаціях у справі "Гніздо лелеки".

Резолюцію підтримали сенатори з Соціал-демократичної партії.

Сенатори партії Бабиша ANO утрималися від голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що чеська Соціал-демократична партія не виключає свого виходу з урядової коаліції після того як стало відомо про те, що сина прем'єра Андрія Бабиша в 2017 році проти його волі відправили в окупований Крим і утримували там, щоб "заховати" на тлі гучного розслідування можливих корупційних діянь його батька.

Також повідомлялося, що чеські соціал-демократи, які входять в урядову коаліцію з партією ANO прем'єра Андрія Бабиша, розглядають варіант заміни глави уряду на тлі скандалу з нібито викраденням сина прем'єра і його вивезенням в Крим.