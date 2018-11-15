У МЗС Чехії осудили перебування сина прем'єр-міністра в Криму

Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

Глава МЗС Чехії ще раз наголосив, що країна не визнає анексію Криму

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек осудив перебування сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша-молодшого в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на EuroZpravy.cz.

Глава чеського МЗС має намір провести переговори з українською та російською сторонами, щоб детально розібратись в інциденті. За його словами такі візити не є нормою.

"Це непорядок. Українська сторона ще зі мною не розмовляла, і я сам хочу отримати матеріали. Я хочу зв'язатися з російською і українською стороною, хочу мати докладні дані", - заявив міністр.

Також Петршічек підкреслив, що Чехія офіційно не підтримує та не визнає анексію Криму: "Чеський уряд не рекомендує громадянам їздити в Крим. І це також стосується і прем'єра. Я йому це передам".

Нагадаємо, у 2017 році син прем'єр-міністра Чехії Андрій Бабиш-молодший заявив поліції, що його батько силоміць вивіз на територію окупованого Криму, щоб заховати на час розслідування корупційного скандалу. Син глави уряду назвав це "викраденням". Поліція підтвердила наявність листа та перевіряє всі факти.

У свою чергу, прем'єр-міністр Чехії заперечує звинувачення щодо його сина. За словами Бабиша, інформація про викрадення його сина не відповідає дійсності: "Мій син психічно хворий, він приймає ліки, йому потрібен нагляд і він живе зі своєю матір'ю в Швейцарії".